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Санкции против Дерипаски отложили

Олег Дерипаска
18:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Компаниям Олега Дерипаски RUSAL и "EN+" продлили лицензии, отсрочив санкции до 12 ноября 2018.

США отложили ввод санкций против компаний RUSAL и "EN+" российского олигарха Олега Дерипаски. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Своим решением от 21 сентября Министерство финансов США продлило действие соответствующих лицензий, отсрочив ввод санкций против компаний EN+ и RUSAL до 12 ноября 2018 года", - идет речь в сообщении. Как объяснил спикер Минфина, компании EN+ и RUSAL обратились к правительству США об изменениях в структуре корпоративного управления, которые могут привести к значительным изменениям в контроле. "Для того, чтобы иметь достаточное время для рассмотрения, мы продлеваем действие лицензий до 12 ноября", - сказал спикер.

6 апреля Министерство финансов США включило в санкционный перечень компании EN+ и RUSAL за то, что они находятся в собственности, под контролем, прямым или опосредованным российского олигарха Олега Дерипаски. Санкции должны были вступить в действие 23 октября. Объявление о вводе санкций в апреле имело негативное влияние на мировые рынки алюминия, поскольку RUSAL является вторым в мире производителем этого металла. В апреле О. Дерипаска, чтобы убедить правительство США ослабить санкции, согласился ограничить свою долю в EN+ до менее чем 50 процентов и согласился на назначение независимых директоров в совет компании. В течение трех месяцев после объявления соответствующих планов компания до сих пор не назвала кандидатов на должности независимых директоров или же имя покупателя акций О. Дерипаски.

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Новости Бизнеса, EN+, RUSAL, Олег Дерипаска, Санкции, США.
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