Запорожская АЭС отключила энергоблок

Запорожская атомная электростанция 23 сентября отключила от сети энергоблок №2 для устранения дефекта на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса №3.

Как сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом", планируемое время подключения энергоблока к сети - 28 сентября 2018 года.

Отмечается, что в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2 730 МВт. "Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону", - говорится в сообщении.