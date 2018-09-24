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Нафтогаз повышает цены на газ для промышленности

Нафтогаз
17:33 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" с 1 октября повышает минимальные цены на газ для промпотребителей на 9,7% – до 13438,8 грн за тыс. куб. м

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 октября повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 9,7% по сравнению с сентябрем – до 13438,8 грн с 12249,6 грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.

Максимальные цены для промпотребителей с 1 октября будут повышены на 9,4% – до 14586 грн с 13338 грн за тыс. кубометров газа.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщалось, 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2017 году "Нафтогаз" уплатил в госбюджет более 100 млрд грн налогов и дивидендов. В прошлом году госхолдинг увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 млрд грн.

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Новости Бизнеса, Газ для промышленности, Нафтогаз, Украина, Цена на газ.
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