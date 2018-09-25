В Украину прибыл второй локомотив Тризуб

В Украину прибыл уже второй по счету тепловоз TE33AC "Тризуб" General Electric, произведенный специально для "Укрзализныци".

Судно BBC ELBE прибыло в порт Черноморск вчера, 24 сентября.

Сегодня стартовала отгрузка локомотива, сообщает ЦТС.

Судно под флагом Антигуа и Барбуда вышло из американского порта Норфолк 7 сентября, следовательно, весь путь до Украины был преодолен за 17 дней.

Отмечается, что второй "Тризуб" прибыл даже раньше, чем прогнозировал и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Ранее первый локомотив TE33AC от GE прибыл в Черноморск 10 сентября.

На следующий день состоялась его отгрузка, а 15 сентября он отправился на доукомплектацию на КВСЗ.