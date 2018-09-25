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Долг Газпрома Нафтогазу уже превысил $110 млн

Долг Газпрома Нафтогазу уже достиг $110 млн
17:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости Бизнеса: На сегодняшний день сумма компенсации Газпрома Нафтогазу за отказ поставлять природный газ по новой формуле уже превышает $110 млн.

НАК "Нафтогаз Украины" начала новый арбитражный процесс против "Газпрома" с требованием компенсации за отказ поставлять с марта 2018 года природный газ по новой формуле, утвержденной Стокгольмским трибуналом в конце декабря 2017 года, сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Мы уже начали новый арбитраж, через который заставим "Газпром" компенсировать разницу между стоимостью газа, который мы покупаем на европейском рынке, и стоимостью, которая должна была бы быть по измененному в арбитраже контракту", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По его словам, расчеты НАК свидетельствуют, что на сегодняшний день сумма соответствующей компенсации уже превышает $110 млн.

Ранее, в конце декабря 2017 года, Стокгольмский арбитраж пересмотрел контрактную формулу в контракте между Нафтогазом и Газпромом. По решению арбитража цена газа для НАК равна цене газа на хабе в Германии, тогда как ранее она зависела от цен на газойль и мазут.

В то же время "Газпром" 1 марта 2018 года отказался возобновить поставки газа в Украину, вернув внесенный "Нафтогазом" авансовый платеж $127,624 млн, нарушив решение Стокгольмского арбитража, который откорректировал ценообразование в контракте между компаниями.

По оценке НАК, помимо переплаты, такие действия со стороны Газпрома также сделали невозможным выполнение Нафтогазом решения трибунала по закупке минимальных годовых контрактных объемов газа.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Газпром, Долг, Крмпенсация, Нафтогаз, Юрий Витренко.
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