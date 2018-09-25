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Из-за отставки основателей Instagram акции Facebook пошли вниз

Кевин Систром и Майк Кригер
21:42 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Бизнеса: Сооснователи Instagram Кевин Систром и Майк Кригер спустя восемь лет работы объявили об уходе из компании.

Отставку сооснователей Instagram Кевина Систрома и Майка Кригера связывают с конфликтом между ними и Марком Цукербергом. В последнее время основатель Facebook стал больше вмешиваться в политику их компании

Стоимость акций американской компании Facebook снизилась на более чем два процента после того, как двое основателей Instagram ушли в отставку.

Об этом сообщает Reuters.

"Стоимость акций (компании - ред.) Facebook Inc снизилась больше чем на два процента на торгах во вторник после того, как двое основателей приложения для обмена фотографиями Instagram оставили гиганта социальных сетей без объяснения причин", - идет речь в сообщении.

Справка.

Кевин Систром и Майк Кригер учредили Instagram в 2010 году, а в 2012 году компанию приобрела социальная сеть Facebook.

Сегодня стало известно, что они решили уйти в отставку.

Соучредители компании планируют взять паузу и отдохнуть перед тем, как заняться новым проектом.

Более детально о причинах своего решения они не сообщили, однако, как отмечает издание Bloomberg.

В последнее время у основателей Instagram часто происходили споры с директором Facebook Марком Цукербергом относительно дальнейшего развития соцсети.

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Новости Бизнеса, Facebook, Instagram, Кевин Систром, Майк Кригер, Отставка.
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