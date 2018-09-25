Из-за отставки основателей Instagram акции Facebook пошли вниз
Новости Бизнеса: Сооснователи Instagram Кевин Систром и Майк Кригер спустя восемь лет работы объявили об уходе из компании.
Отставку сооснователей Instagram Кевина Систрома и Майка Кригера связывают с конфликтом между ними и Марком Цукербергом. В последнее время основатель Facebook стал больше вмешиваться в политику их компании
Стоимость акций американской компании Facebook снизилась на более чем два процента после того, как двое основателей Instagram ушли в отставку.
Об этом сообщает Reuters.
"Стоимость акций (компании - ред.) Facebook Inc снизилась больше чем на два процента на торгах во вторник после того, как двое основателей приложения для обмена фотографиями Instagram оставили гиганта социальных сетей без объяснения причин", - идет речь в сообщении.
Справка.
Кевин Систром и Майк Кригер учредили Instagram в 2010 году, а в 2012 году компанию приобрела социальная сеть Facebook.
Сегодня стало известно, что они решили уйти в отставку.
Соучредители компании планируют взять паузу и отдохнуть перед тем, как заняться новым проектом.
Более детально о причинах своего решения они не сообщили, однако, как отмечает издание Bloomberg.
В последнее время у основателей Instagram часто происходили споры с директором Facebook Марком Цукербергом относительно дальнейшего развития соцсети.