Из-за отставки основателей Instagram акции Facebook пошли вниз

Отставку сооснователей Instagram Кевина Систрома и Майка Кригера связывают с конфликтом между ними и Марком Цукербергом. В последнее время основатель Facebook стал больше вмешиваться в политику их компании

Стоимость акций американской компании Facebook снизилась на более чем два процента после того, как двое основателей Instagram ушли в отставку.

Об этом сообщает Reuters.

"Стоимость акций (компании - ред.) Facebook Inc снизилась больше чем на два процента на торгах во вторник после того, как двое основателей приложения для обмена фотографиями Instagram оставили гиганта социальных сетей без объяснения причин", - идет речь в сообщении.

Справка.

Кевин Систром и Майк Кригер учредили Instagram в 2010 году, а в 2012 году компанию приобрела социальная сеть Facebook.

Сегодня стало известно, что они решили уйти в отставку.

Соучредители компании планируют взять паузу и отдохнуть перед тем, как заняться новым проектом.

Более детально о причинах своего решения они не сообщили, однако, как отмечает издание Bloomberg.

В последнее время у основателей Instagram часто происходили споры с директором Facebook Марком Цукербергом относительно дальнейшего развития соцсети.