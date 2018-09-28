В поездах Укрзализныци могут ввести услугу горячего питания
Новости Бизнеса: "Укрзализныця” намерена запустить услугу полноценного питания на международных направлениях.
Акционерная госкомпания "Укрзализныця" намерена запустить услугу полноценного питания на международных направлениях.
Как передает корреспондент, об этом сообщил во время брифинга и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
"Пока в поезде Киев - Минск - Вильнюс - Рига мы предлагаем наше традиционное питание. Есть в проекте до конца года ввести на этом поезде горячее питание. В ближайшие одну-две недели мы планируем подытожить пилотный проект, который запустили квартал назад. И международные направления являются одними из первых, куда нам необходимо запускать эту услугу в дальнейшем", - сообщил Кравцов.
Как сообщалось, с 18 июня "Укрзализныця" запустила услугу полноценного питания в некоторых пассажирских поездах, курсирующих в ночное время.
28 сентября с киевского вокзала отравился первый рейс поезда "четырех столиц" Киев - Минск - Вильнюс - Рига с заполненностью 55%.