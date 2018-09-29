Бизнес, Компании https://telegraf.com.ua/biznes/kompanii/4537946-aktsii-tesla-upali-v-tsene-na-fone-obvineniy-maska-v-moshennichestve.html
Акции Tesla упали в цене на фоне обвинений Маска в мошенничестве
Новости Бизнеса: Акции "Теслы" рухнули на 12% в начале торгов в Нью-Йорке из-за обвинений в отношении Илона Маска.
Комиссия США по ценным бумагам и биржам заявила, что основатель компании Tesla Илон Маск пытался ввести акционеров в заблуждение.
Поводом для иска стала запись бизнесмена в Твиттере, передает Эхо Москвы.
"В начале августа Маск сообщил, что рассматривает возможность выкупа акций, и добавил, что финансирование обеспечено", - говорится в публикации.
Американский регулятор утверждает, что в действительности Маск не имел подтверждений сделки.
Кроме того, в материалах говорится, что цену выкупа акций в 420 долларов за штуку Маск установил после того, как его девушка, певица Граймс, рассказала ему, что 420 – это кодовое число для любителей марихуаны.
Телеграф