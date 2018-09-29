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Акции Tesla упали в цене на фоне обвинений Маска в мошенничестве

Tesla
00:12 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: Акции "Теслы" рухнули на 12% в начале торгов в Нью-Йорке из-за обвинений в отношении Илона Маска.

Комиссия США по ценным бумагам и биржам заявила, что основатель компании Tesla Илон Маск пытался ввести акционеров в заблуждение.

Поводом для иска стала запись бизнесмена в Твиттере, передает Эхо Москвы.

"В начале августа Маск сообщил, что рассматривает возможность выкупа акций, и добавил, что финансирование обеспечено", - говорится в публикации.

Американский регулятор утверждает, что в действительности Маск не имел подтверждений сделки.

Кроме того, в материалах говорится, что цену выкупа акций в 420 долларов за штуку Маск установил после того, как его девушка, певица Граймс, рассказала ему, что 420 – это кодовое число для любителей марихуаны.

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Новости Бизнеса, SEC, Tesla, Илон Маск, Судебный иск.
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