Акции Tesla упали в цене на фоне обвинений Маска в мошенничестве

Комиссия США по ценным бумагам и биржам заявила, что основатель компании Tesla Илон Маск пытался ввести акционеров в заблуждение.

Поводом для иска стала запись бизнесмена в Твиттере, передает Эхо Москвы.

"В начале августа Маск сообщил, что рассматривает возможность выкупа акций, и добавил, что финансирование обеспечено", - говорится в публикации.

Американский регулятор утверждает, что в действительности Маск не имел подтверждений сделки.

Кроме того, в материалах говорится, что цену выкупа акций в 420 долларов за штуку Маск установил после того, как его девушка, певица Граймс, рассказала ему, что 420 – это кодовое число для любителей марихуаны.