Маск и Цукерберг потеряли за день $3,5 млрд

Для основателя Facebook Марка Цукерберга и главы Tesla Inc. Илона Маска 28 сентября оказался неудачным днем.

За пятницу оба предпринимателя потеряли $2 млрд и $1,5 млрд соответственно, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Состояние Маска, как напоминает Bloomberg, снизилось после сообщений о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла в отношении него дело, заподозрив главу Tesla в том, что он ввел инвесторов в заблуждение.

Претензии комиссии, как указывал Reuters, были связаны с сообщением Маска в Twitter от 7 августа, в котором он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420 (позже от этой идеи бизнесмен отказался). Однако когда предприниматель писал о поддержке выкупа со стороны найденного им инвестора, он ввел инвесторов в заблуждение, заявили в SEC.

Оснований делать такие заявления у главы Tesla, как считают авторы иска, не было. Сам Маск, комментируя обвинения, заверил, что всегда был честен по отношению к инвесторам.

Капитал Цукерберга 28 сентября сократился на $2 млрд после того, как Facebook Inc. рассказала, что на этой неделе обнаружила на своем сайте уязвимость, которая затронула почти 50 млн аккаунтов соцсети.

Удалось ли хакерам в результате атаки получить доступ к учетным записям, в Facebook пока не установили, однако меры предосторожности, по словам вице-президента компании Гая Розена, уже предприняли.

Акции Facebook на фоне новостей об уязвимости к 15:50 по местному времени (22.50 по киевскому) снизились на Нью-Йоркской бирже на 2,71% до $164,26.

Акции Tesla к этому же времени с начала дня упали на 13,86% до $265,03 за одну ценную бумагу.

Без учета понесенных в пятницу потерь состояние Маска, согласно Bloomberg Billionaires Index, составляет порядка $21,6 млрд. Капитал Цукерберга оценивается примерно в $64,6 млрд.