День Независимости Украины

Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

Маск и Цукерберг потеряли за день $3,5 млрд

За пятницу Марк Цукерберг потерял $2 млрд, а Илон Маск - 1,5 миллиарда долларов.
07:08 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: За пятницу Марк Цукерберг потерял $2 млрд, а Илон Маск - 1,5 миллиарда долларов.

Для основателя Facebook Марка Цукерберга и главы Tesla Inc. Илона Маска 28 сентября оказался неудачным днем.

За пятницу оба предпринимателя потеряли $2 млрд и $1,5 млрд соответственно, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Состояние Маска, как напоминает Bloomberg, снизилось после сообщений о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла в отношении него дело, заподозрив главу Tesla в том, что он ввел инвесторов в заблуждение.

Претензии комиссии, как указывал Reuters, были связаны с сообщением Маска в Twitter от 7 августа, в котором он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420 (позже от этой идеи бизнесмен отказался). Однако когда предприниматель писал о поддержке выкупа со стороны найденного им инвестора, он ввел инвесторов в заблуждение, заявили в SEC.

Оснований делать такие заявления у главы Tesla, как считают авторы иска, не было. Сам Маск, комментируя обвинения, заверил, что всегда был честен по отношению к инвесторам.

Капитал Цукерберга 28 сентября сократился на $2 млрд после того, как Facebook Inc. рассказала, что на этой неделе обнаружила на своем сайте уязвимость, которая затронула почти 50 млн аккаунтов соцсети.

Удалось ли хакерам в результате атаки получить доступ к учетным записям, в Facebook пока не установили, однако меры предосторожности, по словам вице-президента компании Гая Розена, уже предприняли.

Акции Facebook на фоне новостей об уязвимости к 15:50 по местному времени (22.50 по киевскому) снизились на Нью-Йоркской бирже на 2,71% до $164,26.

Акции Tesla к этому же времени с начала дня упали на 13,86% до $265,03 за одну ценную бумагу.

Без учета понесенных в пятницу потерь состояние Маска, согласно Bloomberg Billionaires Index, составляет порядка $21,6 млрд. Капитал Цукерберга оценивается примерно в $64,6 млрд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Facebook, Tesla, Илон Маск, Марк Цукерберг.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Госкомпании Украины значительно увеличили прибыль по итогам года Из Киева в Берлин можно будет доехать на поезде В поездах Укрзализныци могут ввести услугу горячего питания

Последние новости

Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео) Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:40 Сборная США завоевала бронзу ЧМ-2018 по волейболу
20:30 Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь