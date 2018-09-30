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Обвинения в мошенничестве: Маск покинет пост главы совета директоров Tesla

Илон Маск
06:40 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Маск выплатит $ 20 млн штрафа и покинет пост главы совета директоров Tesla.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили соглашение по делу об обвинении бизнесмена в мошенничестве.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.

Согласно соглашению, Маск должен выплатить 20 млн долларов штрафа, компания Tesla заплатит еще 20 миллионов.

Бизнесмен остается исполнительным директором компании (CEO), но должен уйти с поста главы совета директоров (Chairman of the Board) в течение 45 дней - он не сможет быть переизбран на 3 года на эту должность.

Маск также оставляет за собой право не признавать вину.

"Согласно соглашению, Маск больше не будет главой совета директоров Tesla, компания проведет важные реформы - включая обязанность контролировать связи Муска с инвесторами. Соглашение заключено для того, чтобы предотвратить дальнейшую дестабилизацию рынка и нанесение ущерба акционерам Tesla", - заявил Стивен Пейкин , содиректор отдела юстиции SEC.

Комиссия требует, чтобы Tesla назначила 2 новых независимых директоров и создала комитет независимых членов совета.

Маск также должен соблюдать правила коммуникации компании, когда пишет о ней в Twitter, передает ВВС.

Как сообщалось, комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя Tesla Илона Маска в мошенничестве - регуляторы утверждают, что он ввел инвесторов в заблуждение, когда сообщил о возможном выводе компании с биржи и заявил о поддержке выкупа акций со стороны инвестора, которого он нашел.

Претензии комиссии связанны с твитами Маска от 7 августа, когда он заявил о готовности выкупить акции компании с рынка по 420 долларов.

Ссылаясь и на другие сообщения Маска в Twitter, комиссия считает, что бизнесмен ввел в заблуждение инвесторов, когда писал о найденном инвесторе, который готов профинансировать выкуп акций. Регуляторы заявляют, что у него не было оснований делать такие заявления.

SEC подала в суд на Маска и требовала лишить его права возглавлять компании, акции которых торгуются на бирже, и наложить штраф. 

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Новости Бизнеса, SEC, Tesla, Илон Маск, Стивен Пейкин.
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