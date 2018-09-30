День Независимости Украины

Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Новости: Днепр завоевал первый в истории Суперкубок Украины
Днепр завоевал первый в истории Суперкубок Украины
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

На Facebook могут наложить штраф

Facebook
15:34 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Из-за взлома хакерами системы безопасности Facebook, благодаря чему злоумышленники получили доступ к 50 миллионам аккаунтов, компании грозит штраф $1,62 млрд.

Компанию Facebook могут оштрафовать на 1,62 миллиарда долларов США из-за того, что хакеры смогли получить доступ к около 50 миллионам аккаунтов. Об этом сообщает Daily Mail.

"Facebook могут оштрафовать на сумму до 1,25 миллиарда фунтов стерлингов (1,62 миллиарда долларов США) из-за взлома около 50 миллионов аккаунтов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хакеры смогли получить доступ к данным аккаунтов в соцсети через опцию, которая позволяет пользователям увидеть свой профиль так, как его видят другие пользователи. Согласно новому законодательству Европейского Союза относительно данных компании, которые его нарушают, должны будут уплатить до четырех процентов от общей суммы своих прибылей. В прошлом году Facebook получила 31,2 миллиарда фунтов стерлингов (40 миллиардов долларов США) прибыли. 28 сентября, компания Facebook сообщила об атаке хакеров, которые воспользовались уязвимостью в коде социальной сети и получили доступ к около 50 млн аккаунтов. Facebook выявила слабое место в четверг и обратилась в полицию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Facebook, Аккаунты, Взлом, Хакеры, Штраф.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

"Укрзализныця" запретила отправлять грузы в "ArcelorMittal" Госкомпании Украины значительно увеличили прибыль по итогам года Из Киева в Берлин можно будет доехать на поезде

Последние новости

ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты матчей 2-го тура Поставки немецкого оружия в Турцию сократились Компания Xiaomi представила новую камеру видеонаблюдения
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
19:53 Греция хочет разгрузить лагеря для мигрантов
19:49 Заря - Львов: обзор матча (Видео)
19:42 Теннис. Украинки проиграли финал юниорского Кубка Федерации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь