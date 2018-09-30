На Facebook могут наложить штраф

Компанию Facebook могут оштрафовать на 1,62 миллиарда долларов США из-за того, что хакеры смогли получить доступ к около 50 миллионам аккаунтов. Об этом сообщает Daily Mail.

"Facebook могут оштрафовать на сумму до 1,25 миллиарда фунтов стерлингов (1,62 миллиарда долларов США) из-за взлома около 50 миллионов аккаунтов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хакеры смогли получить доступ к данным аккаунтов в соцсети через опцию, которая позволяет пользователям увидеть свой профиль так, как его видят другие пользователи. Согласно новому законодательству Европейского Союза относительно данных компании, которые его нарушают, должны будут уплатить до четырех процентов от общей суммы своих прибылей. В прошлом году Facebook получила 31,2 миллиарда фунтов стерлингов (40 миллиардов долларов США) прибыли. 28 сентября, компания Facebook сообщила об атаке хакеров, которые воспользовались уязвимостью в коде социальной сети и получили доступ к около 50 млн аккаунтов. Facebook выявила слабое место в четверг и обратилась в полицию.