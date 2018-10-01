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"Укроборонпром" решил, какие предприятия передаст на приватизацию

ГК "Укроборонпром"
21:31 Пн, 1 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukroboronprom.com.ua

Новости Бизнеса: "Укроборонпром" проводит реформирование концерна с целью передачи на приватизацию непрофильных предприятий

ГК "Укроборонпром" сформировал перечень предприятий, которые передаст в Фонд государственного имущества Украины для последующей приватизации. Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"ГК "Укроборонпром" в соответствии с программой реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, утвержденной Кабмином, проводит реформирование концерна с целью передачи на приватизацию непрофильных предприятий, не выпускающих оборонную продукцию, в Фонд государственного имущества Украины. Передача таких непрофильных активов позволит завершить реформирование "Укроборонпрома" как крупнейшего оборонно-промышленного объединения Украины", - говорится в сообщении.

Из 131 предприятия, входящие в состав концерна, 20 находятся на временно оккупированной территории Украины. Еще несколько десятков с 90-х годов не выпускают оборонную продукцию, то есть, не имеют стратегического значения для обороны Украины и не могут интегрироваться в оборонный комплекс Украины.

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Предприятия, с 2014 года обновлявшие производственные мощности, привлекавшие высокопрофессиональные кадры, поставляющие свою продукцию в ВСУ и другие силовые ведомства, имеющие четкий план дальнейшего развития, как оборонные предприятия не будут приватизированы.

То есть, более 80 заводов, конструкторских бюро и научно-производственных комплексов, занимающихся производством, модернизацией, ремонтом вооружения и выпуском комплектующих к ней, останутся в собственности государства и в составе ГК "Укроборонпром".

На первом этапе планируется передать ФГИУ около 10 предприятий, в штате которых суммарно входят около 300 работников.

После проведения прозрачной приватизации средства от нее напрямую будут направлены Фондом государственного имущества Украины в Государственный бюджет Украины.

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Новости Бизнеса, Преватизация, Предприятия, Украина, Укроборонпром.
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