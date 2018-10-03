Крупнейшая государственная авиакомпания Молдовы продана с аукциона

Румынская компания Civil Aviation Group стала победительницей приватизационного аукциона по продаже крупнейшей молдавской государственной авиакомпании Air Moldova.

Об этом проинформировали в пресс-службе Агентства публичной собственности.

«Согласно условиям приватизационного конкурса, в государственный бюджет Молдовы было перечислено 50 миллионов леев (около 2,5 миллиона евро), а остальная сумма – около 1,2 миллиарда леев (более 60 миллионов евро) - будет направлена на покрытие долгов молдавского авиаперевозчика», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый владелец Air Moldova берет на себя обязательства по урегулированию всех имеющихся у компании проблем, включая ее дальнейшее развитие и модернизацию. Румынский инвестор обязался до конца 2019 года открыть 7 новых прямых авиарейсов, которые свяжут Молдову с США, Канадой и Китаем.

По предварительным данным, общий объем инвестиций в модернизацию авиакомпании на предстоящие 5 лет составит около 3,5 миллиона евро.