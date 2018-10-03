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Крупнейшая государственная авиакомпания Молдовы продана с аукциона

Air Moldova
06:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В Агентстве публичной собственности Молдовы объяснили продажу компании стремлением спасти ее от банкротства.

Румынская компания Civil Aviation Group стала победительницей приватизационного аукциона по продаже крупнейшей молдавской государственной авиакомпании Air Moldova.

Об этом проинформировали в пресс-службе Агентства публичной собственности.

«Согласно условиям приватизационного конкурса, в государственный бюджет Молдовы было перечислено 50 миллионов леев (около 2,5 миллиона евро), а остальная сумма – около 1,2 миллиарда леев (более 60 миллионов евро) - будет направлена на покрытие долгов молдавского авиаперевозчика», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый владелец Air Moldova берет на себя обязательства по урегулированию всех имеющихся у компании проблем, включая ее дальнейшее развитие и модернизацию. Румынский инвестор обязался до конца 2019 года открыть 7 новых прямых авиарейсов, которые свяжут Молдову с США, Канадой и Китаем.

По предварительным данным, общий объем инвестиций в модернизацию авиакомпании на предстоящие 5 лет составит около 3,5 миллиона евро.

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Новости Бизнеса, Air Moldova, Авиакомпания, Молдова, Румыния, Экономика.
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