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УЗ запланировала на март 2019 электрификацию на участке Одесской ж/д

Контактная сеть
17:39 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Pixabay

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" планирует начать работы по электрификации железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка в марте 2019 года.

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" планирует начать работы по электрификации железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка в марте 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба госкомпании со ссылкой на и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

"Принятие закона (о ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком - ред) позволит начать процедуру открытого международного тендера для выбора генерального подрядчика для выполнения работ по электрификации железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка. Работы по электрификации планируем начать в марте 2019 года. Выборка первого транша ожидается в конце мая 2019 года, минимальный размер транша - 5 млн евро, а общее количество траншей до 20", - цитирует пресс-служба Кравцова.

По словам руководителя "Укрзализныци", реализация проекта позволит значительно уменьшить эксплуатационные расходы "Укрзализныци", повысить пропускную способность направления и увеличить скорость доставки грузов в направлении морских портов.

"Электрификация даст экономию операционных расходов. Проект предусматривает строительство второй колеи, модернизацию систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев - Колосовка, пролегающий по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. Проект предусматривает две фазы реализации: работы на направлении Долинская - Николаев (эксплуатационной длиной 148 км) запланированы с марта 2019 года по май 2023 года, а на направлении Николаев - Колосовка (105 км) - с июня 2019 года по октябрь 2021 года ", - отметил Кравцов.

Также, в пресс-службе отметили, что электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев – Колосовка позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе за счет уменьшения вредных выбросов в атмосферу и дополнительно создать около 300 рабочих мест.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада ратифицировала подписанное в декабре 2016 года соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о привлечении под государственные гарантии долгосрочного кредита в размере 150 млн евро, которые пойдут на электрификацию железнодорожного направления Долинская - Николаев – Колосовка.

В начале января 2018 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал соглашение с Мининфраструктуры и "Укрзализныцей" о выделении привлеченного под госгарантии 150 млн евро кредита на электрификацию железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка.

Общая стоимость проекта электрификации железнодорожного направления Долинская - Николаев – Колосовка оценивается в размере до 367,9 млн евро. Средства планировалось взять у международных кредиторов в размере 300 млн евро, а остальную сумму - за счет собственных средств госкомпании. Завершить электрификацию планировалось до 2021 года.

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Новости Бизнеса, Евгений Кравцов, Контактная сеть, Украина, Укрзализныця, Электрификация.
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