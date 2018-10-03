В НКРЭКУ против повышения тарифов по просьбе "Энергоатома"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), обоснованно и логично отказалась согласовать предложение госпредприятия НАЭК "Энергоатом" об увеличении тарифа с 54 коп./кВт-ч до 71,5 коп/кВт-ч, заявила глава регулятора Оксана Кривенко в ответ на критику главы компании Юрия Недашковского.

"Мы не понимаем, почему административные расходы госкомпании должны неожиданно вырасти на 40%? Почему прибыль предприятия должен увеличиться в 2,5 раза? Почему цена на топливную составляющую должна значительно превышать импортный паритет?" – написала О.Кривенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, уровень рентабельности компании за первое полугодие 2018 года составил 16%, хотя по действующему тарифу предусмотрено 10%. Глава НКРЭКУ отмечает, что атомщики использовали на повышение безопасности АЭС лишь 10% от заложенного в структуру тарифа, экономили на мероприятиях по ремонту, сопровождении и эксплуатации, комплексной программе повышения безопасности, оплате труда. Она добавила, что средняя зарплата в "Энергоатоме" составляет 18 тыс. грн и является самой высокой в отрасли.

В ответ на критику Ю.Недашковским формулы "Роттердам+" привязки тарифа на электроэнергию тепловой генерации к цене угля на международном рынке О.Кривенко напомнила, что для расчета тарифа атомной генерации действует аналогичная формула, и назвала требования главы "Энергоатома" формулой "Роттердам + 50%".

Глава НКРЭКУ пояснила, что большую часть сырья для изготовления топлива для АЭС закупают за рубежом по рыночной цене, где спотовая цена составляет $71, тогда как "Энергоатом" предлагает закладывать цена на 50% выше - $100-120. "Не думаю, что украинский потребитель должен финансировать коррупционную систему компаний- "прокладок", которая образовалась вокруг поставок топлива для атомной генерации, – подчеркнула О.Кривенко.

По ее словам, в "Энергоатоме" говорят о необходимости повысить тариф до 108 коп./кВт-ч с НДС при действующем тарифе для населения 90 коп./кВт-ч для потребления до 100 кВт-ч без учета тарифов "Укрэнерго" и распределительных компаний.

"Никакого обоснования для радикального повышения тарифов для АЭС нет. Комиссия и дальше будет стоять на защите потребителей", – заявила О.Кривенко.

Как сообщалось, в середине сентября НКРЭКУ согласовала повышение с 1 октября 2018 года тариф на отпуск электроэнергии АЭС "Энергоатом" на 3,2% – с 54,03 коп./кВт-ч до 55,76 коп./кВт-ч (без НДС), тогда как компания просила увеличить его на треть – до 71,5 коп./кВт-ч.

Ю.Недашковский заявил, что такие действия регулятора создают угрозу работе атомной генерации. "Искусственно сдерживая оптово-рыночную цену за счет атомщиков, НКРЭКУ позволяет частной тепловой генерации паразитировать на государственных генерациях – "Энергоатоме" и "Укргидроэнерго", - считает он.

По словам главы компании, из-за четырехкратного разрыва между тарифом для атомной и тепловой генерации у "Энергоатома" возник дефицит средств: для закупки свежего ядерного топлива – 1,5 млрд грн, оплаты труда – более 2,5 млрд грн, финансирования капитального строительства и уплаты других налогов – 5 млрд грн.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.