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ДШВ ВСУ вскоре получат парашюты "Airborne Systems"

Рабочая встреча
21:57 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook ДШВ ВСУ

Новости Бизнеса: Американские десантно-парашютные системы вскоре поступят в десантно-штурмовые войска ВСУ.

В Житомире состоялась рабочая встреча руководящего состава командования десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины и представителей компании "Airborne Systems" (США), в ходе которой представители компании провели презентацию своей продукции, которая вскоре поступит в воинские части ДШВ ВСУ.

"Также в ходе встречи были подробно обсуждены вопросы подготовки наших инструкторов специалистами компании по эксплуатации и обслуживанию десантно-парашютных систем, в частности армейских парашютов Т-11, Intruder 360, Не-5 и другой воздушно техники", - сообщает пресс-служба командования ДШВ ВС Украины в среду.

Командующий ДШВ ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что поступления в украинскую армию образцов одной из лучших мировых продукций "Airborne Systems" является значительным шагом в развитии десантно-штурмовой войск.

После этого участники встречи посетили учебные классы, где будет непосредственно проходить подготовка украинских инструкторов иностранными партнерами.

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Новости Бизнеса, ВСУ, ДШВ ВС Украины, ДШВ ВСУ, США, Украина.
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