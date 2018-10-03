ДШВ ВСУ вскоре получат парашюты "Airborne Systems"

В Житомире состоялась рабочая встреча руководящего состава командования десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины и представителей компании "Airborne Systems" (США), в ходе которой представители компании провели презентацию своей продукции, которая вскоре поступит в воинские части ДШВ ВСУ.

"Также в ходе встречи были подробно обсуждены вопросы подготовки наших инструкторов специалистами компании по эксплуатации и обслуживанию десантно-парашютных систем, в частности армейских парашютов Т-11, Intruder 360, Не-5 и другой воздушно техники", - сообщает пресс-служба командования ДШВ ВС Украины в среду.

Командующий ДШВ ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что поступления в украинскую армию образцов одной из лучших мировых продукций "Airborne Systems" является значительным шагом в развитии десантно-штурмовой войск.

После этого участники встречи посетили учебные классы, где будет непосредственно проходить подготовка украинских инструкторов иностранными партнерами.