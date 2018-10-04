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На Запорожской АЭС отключили энергоблок

Запорожская АЭС
09:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Энергоатом

Новости Бизнеса: Запорожская АЭС отключила третий блок на плановый ремонт.

 Запорожская АЭС 4 октября в 00:05 отключила третий блок от энергосистемы страны на плановый средний ремонт продолжительностью до 25 января 2019 года, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По ее данным, во время ремонтной кампании будут выполнены работы по реконструкции и модернизации, замены определенного количества узлов, агрегатов и деталей.

Сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2970 МВт.

Показатели, характеризующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Запорожской АЭС, находятся в пределах нормы.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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Новости Бизнеса, АЭС, Запорожская АЭС, Энергоатом, Энергоблок.
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