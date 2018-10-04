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"Укрпошта" погасила свои долги перед ВБР

Укрпочта
17:00 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Укрпочта

Новости Бизнеса: "Укрпошта" погасила $10,2 млн долга перед банком ВБР с дисконтом 17,6%.

ПАО "Укрпошта" полностью рассчиталась по кредиту Всеукраинского банка развития (ВБР) на $10,2 млн, договорившись о дисконте в $1,8 млн и выплатив $8,4 млн, сообщил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

"Наконец рассчитались с долгами предыдущих управленцев, – написал он на своей странице в сети Facebook.

И.Смелянский отметил, что в настоящий момент у "Укрпошты" отсутствуют просроченные выплаты по кредитным обязательствам.

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Гендиректор "Укрпошты" напомнил, что принадлежащий Александру Януковичу банк ВБР предоставил компании кредит в 2013 году.

Государственная "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории.

"Укрпошта" в январе-сентябре 2017 года получила 415,5 млн грн чистого убытка по международным стандартам финансовой отчетности, тогда как за аналогичный период 2016 год чистая прибыль составила 6,954 млн грн. Ее чистый доход вырос на 15,6% - до 3,697 млрд грн.

ВБР зарегистрирован в 2009 году, входит в ГК "МАКО". Владельцем банка являлся А.Янукович. В связи с применением Советом ЕС санкций к А.Януковичу, в частности, замораживанием активов, в ноябре 2014 года НБУ принял решение об отнесения ВБР к категории проблемных. Решение о ликвидации ВБР НБУ принял 21 декабря 2015 года.

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Новости Бизнеса, "Всеукраинский банк развития, ВБР, Игорь Смелянский, Укрпочта, Укрпошта.
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