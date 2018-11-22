Срыв отопительного сезона: Нафтогаз обвиняет облгазы в саботаже

Новости Бизнеса: В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили о саботаже начала работы системы балансировки газа со стороны компаний, снабжающих население газом.

Предоставляя неполную и недостоверную информацию информационной платформе Укртрансгаза, облгазы ставят под угрозу проведение отопительного сезона.

Об этом говорится в заявлении НАК "Нафтогаз Украины".

"В связи с запланированным внедрением с 1 декабря 2018 года системы суточного балансирования газа, "Нафтогаз" обращает внимание на откровенный саботаж начала работы системы со стороны облгазов, большинство из которых принадлежат к группе РГК Дмитрия Фирташа. После завершения периода первичной регистрации потребителей в Информационной платформе суточного балансирования были выявлены значительные недостатки в наполнении системы: неполная или недостоверная информация о потребителях, предоставленная облгазами. Это делает невозможной корректную регистрацию потребителей, в том числе тех, которые имеют право на получение газа на условиях ВСО (возложения специальных обязанностей)", - говорится в сообщении.

"Нафтогаз" подчеркивает, что операторы ГРС (газораспределительных сетей), вопреки поручению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, так и не выполнили в полном объеме свои обязательства относительно корректного наполнения информационной платформы.

"Треть операторов ГРС (14 из 44) вообще проигнорировала необходимость предыдущего тестирования Информационной платформы и не внесла никакой информации о своих потребителях газа. Отсутствие корректной информации о потребителе в реестре Информационной платформы означает, что такой потребитель не сможет получать газ с 1 декабря. В основном это касается защищенных категорий потребителей, для которых "Нафтогаз" поставляет природный газ на условиях ВСО", - отметили в НАК.

"Нафтогаз" обратился к председателю НКРЭКУ Оксане Кривенко с письмом, в котором указывает на недопустимые риски, которые ставят под угрозу успешное введение суточного балансирования с 1 декабря из-за предоставления облгазами некорректных данных в реестр потребителей на информационной платформе.

Отдельно "Нафтогаз" обращает внимание регулятора на системные нарушения со стороны облгазов во время выдачи ЭИС-кодов (энергетической идентификации субъекта) своим клиентам. По данным НАК, ряду потребителей, в том числе и предприятиям ТКЭ, были сгенерированы несоответствующие ЭИС-коды, например, такие, которые должны быть присвоены исключительно объектам подземного хранения. По состоянию на сегодняшний день такого рода нарушения не ликвидировали 12 облгазов: Волыньгаз, Донецкоблгаз, Ивано-Франковскгаз, Киевоблгаз, Одессагаз, Тернопольгаз, Тернопольгоргаз, Харьковгоргаз, Херсонгаз, Уманьгаз, Запорожгаз, Шепетовкагаз.

Введение суточного балансирования в таких обстоятельствах приведет к тому, что многие теплопроизводители, в том числе те, кто поставляет тепло и горячую воду населению, не смогут получать газ от "Нафтогазу", что приведет фактически к срыву отопительного сезона.

"Нафтогаз" напомнил, не сможет предоставлять номинации потребителям на условиях ВСО, данные о которых отсутствуют в Информационной платформе. При этом, согласно Кодексу ГТС, облгазы имеют право отключать потребителей, которым не предоставлены номинации.