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В Украине создали первый электрогрузовик

В Украине создали первый электрогрузовик
12:33 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф фото: bogdan.ua

Новости Бизнеса: Корпорация "Богдан" представила электрический грузовик ERCV27.

Первый украинский полностью электрический грузовик, изготовленный для датской компании Banke Electromotive, представил "Богдан" в стенах луцкого ГП "Автосборочный завод № 1".

Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Богдан".

"Эта электрическая техника соответствует современным техническим стандартам и изготовлена согласно европейским экологическим нормам. Как известно, с 2025 года в городах Евросоюза планируют запретить движение автомобилям с дизельными двигателями. Поэтому производство таких грузовиков - не просто перспективное направление, но и необходимость в условиях новейшего рынка", - заметили в корпорации.

Выпущенная в Украине электромашина получила одобрительные отзывы у заказчика - Banke Electromotive. После завершения сертификации в Дании начнется её серийный выпуск в рамках масштабного контракта с европейской компанией.

В корпорации подчеркивают, что экологический транспорт - перспективная для Украины ниша, которую на территории государства первым занял именно "Богдан". Украинская компания видит перспективы в производстве электрического специального транспорта для стран ЕС, которые сейчас проявляют достаточно большой спрос на такую экологическую технику. В перспективе электромашинами могут заинтересоваться и украинские города, для которых вопрос экологичности транспорта станет определяющим.

В то же время в украинской корпорации обращают внимание, что Украина пока не проявляет значительного интереса к подобной технике, которая во всем мире заменяет устаревшие машины, загрязняющие окружающую среду.

"Пока европейские компании заказывают у украинского производителя экологические спецмашины для вывоза бытовых отходов, наше собственное государство пасет задних в этом вопросе. Хотя электрический спецгрузовик от "Богдана" опережает аналоги по характеристикам, а компания готова изготовлять его и для украинских городов", - заявили в корпорации.

Электромашина ERCV27 предназначена для механизированной загрузки твердых бытовых отходов. Она будет работать в городах Европейского Союза. Спецмашина способна развивать скорость до 80 км/ч. Запас хода без подзарядки тяговых батарей при полной допустимой массе составляет 220 км, а срок их эксплуатации достигает 12 лет. Грузовик оборудован комбинированной вентиляцией, водяными истопниками, системой видеонаблюдения и кондиционером.

Как известно, с 2014 года компания выпускает полностью электрический автобус "А70100". Он уже зарекомендовал себя на рынке ЕС и курсирует по дорогам Польши. Также "Богдан Моторс" изготовил для французского производителя экологического транспорта Bluebus 12-метровые кузова для электробусов.

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Богдан, Электрогрузовик, Banke Electromotive, Автосборочный завод № 1.
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