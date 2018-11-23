Сумма растет: сколько "Нафтогаз" взыскал с "Газпрома" по "транзитному" долгу

Новости Бизнеса: Пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что в октябре "Газпрому" была засчитана переплата за транзит газа на сумму $3,8 млн, сумма уже превысила $22 млн.

"Нафтогаз Украины" засчитал Газпрому переплату за транзит газа в октябре на сумму $3,8 млн в счет оплаты долга по Стокгольмскому арбитражу. Об этом сообщили в пресс-службе НАК.

"Нафтогаз Украины направил ОАО "Газпром" заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму 3,8 млн долл. США в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражному решению от 28 февраля 2018 года по транзитному контракту", - говорится в сообщении.

Ранее "Нафтогаз" зачислил на погашение пени $18,3 млн переплаты за услуги транзита, которые были предоставлены в августе-сентябре текущего года. Таким образом, общая сумма зачислений за последние три месяца превысила $22 млн.

Учитывая то, что "Газпром" отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" и в дальнейшем будет зачислять суммы переплат за транзит газа на погашение пени, начисляемой на основной долг "Газпрома" согласно решению Стокгольмского арбитража.

Как сообщалось, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту по поставке газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к уменьшению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых "Нафтогазом". Всего по решению Стокгольмского арбитража в транзитном деле "Газпром" должен "Нафтогазу" $4,63 млрд, из них $2,1 млрд были зачислены трибуналом в счет задолженности Нафтогаза по оплате полученного в 2014-2015 годах, но не оплаченного газа.