"Укрзализныця" назвала сумму на покрытие убытков от пассажирских перевозок

В течение следующих 5 лет "Укрзализныце" необходимо 111,4 млрд гривен на покрытие убытков от пассажирских перевозок и капитальные инвестиции в сектор. Об этом сообщил директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, передает пресс-служба компании.
По его словам, для этого следует предусматривать в бюджете компенсацию "Укрзализныце" за выполнение социальных и других дополнительных функций.
Как отмечается, отсутствие в государственных бюджетах всех лет независимости законодательно установленного финансирования пассажирских перевозок привело к тому, что они фактически полностью финансируются за счет грузовых.
"На следующие 5 лет УЗ требует всего более 111 млрд гривен на покрытие убытков от пассажирских перевозок и на капитальные инвестиции в пассажирский сектор. В такой ситуации снизить давление на грузовые перевозки могла бы государственная компенсация. Но сейчас, после принятия бюджета 2019 года, этот вопрос снова откладывается на будущее", - резюмировал Рязанцев.
Ранее "Укрзализныця" подписала долгосрочное кредитное соглашение с ЕБРР на приобретение новых грузовых полувагонов.
Напомним, ПАО "Укрзализныця" начнет продавать билеты на поезда дальнего следования, которые будут курсировать после 9 декабря, до 26 ноября. В Укрзализныце объяснили, что сейчас в график движения вносятся окончательные корректировки, связанные с проведением ремонта инфраструктуры, запуском скоростного эскпресса Киев-Пассажирский - Аэропорт "Борисполь". Также учитываются предложения по оптимизации курсирования пассажирского подвижного состава.