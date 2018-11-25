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"Укрзализныця" назвала сумму на покрытие убытков от пассажирских перевозок

&quot;Укрзализныця&quot; назвала сумму на покрытие убытков от пассажирских перевозок
11:02 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Финансовый директор "Укрзализныци" Андрей Рязанцев сообщил, что в следующие 5 лет необходимо 111,4 млрд гривен на покрытие убытков от пассажирских перевозок.

В течение следующих 5 лет "Укрзализныце" необходимо 111,4 млрд гривен на покрытие убытков от пассажирских перевозок и капитальные инвестиции в сектор. Об этом сообщил директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, передает пресс-служба компании.

По его словам, для этого следует предусматривать в бюджете компенсацию "Укрзализныце" за выполнение социальных и других дополнительных функций.

Как отмечается, отсутствие в государственных бюджетах всех лет независимости законодательно установленного финансирования пассажирских перевозок привело к тому, что они фактически полностью финансируются за счет грузовых.

"На следующие 5 лет УЗ требует всего более 111 млрд гривен на покрытие убытков от пассажирских перевозок и на капитальные инвестиции в пассажирский сектор. В такой ситуации снизить давление на грузовые перевозки могла бы государственная компенсация. Но сейчас, после принятия бюджета 2019 года, этот вопрос снова откладывается на будущее", - резюмировал Рязанцев.

Ранее "Укрзализныця" подписала долгосрочное кредитное соглашение с ЕБРР на приобретение новых грузовых полувагонов.

Напомним, ПАО "Укрзализныця" начнет продавать билеты на поезда дальнего следования, которые будут курсировать после 9 декабря, до 26 ноября. В Укрзализныце объяснили, что сейчас в график движения вносятся окончательные корректировки, связанные с проведением ремонта инфраструктуры, запуском скоростного эскпресса Киев-Пассажирский - Аэропорт "Борисполь". Также учитываются предложения по оптимизации курсирования пассажирского подвижного состава.

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Укрзализныця, Средства, Пассажирские перевозки, Капитальные инвестиции, Покрытие убытков.
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