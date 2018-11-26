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В Приватбанке подключили международную систему денежных переводов

В Приватбанке подключили международную систему денежных переводов
12:44 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Приватбанк заявил, что отныне в Украине можно получать денежные переводы в евро и долларах

Во всех отделениях Приватбанка теперь можно получить денежные переводы IntelExpress в евро или долларах. Об этом говорится в пресс-релизе Приватбанка.

"В Украине отныне можно получить денежные переводы IntelExpress в евро или долларах США во всех отделениях Приватбанка", - говорится в сообщении.

Также клиенты банка смогут мгновенно получать переводы на свою карту через Приват24 и по телефону сервисного центра банка.

"Партнерство Приватбанка с IntelExpress расширяет географию нашего рынка переводов и предоставляет клиентам банка возможность отправлять и получать средства мгновенно, используя инновационные каналы", - сказал директор Департамента международных переводов Приватбанка Мария Страшко.

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Международная система денежных переводов IntelExpress была создана в 2006 году в Грузии и на сегодня представлена более чем в 70 странах мира и насчитывает более 20 тысяч пунктов обслуживания. Кроме широкой сети партнерских пунктов на всех континентах, которая объединяет 27 различных локальных систем денежных переводов, собственные сервисные точки под брендом IntelExpress работают в Великобритании, Грузии, Греции и Италии.

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ПриватБанк, IntelExpress, Международная система денежных переводов, Мария Страшко.
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