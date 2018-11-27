Военное положение: в УЗ пояснили, как будут курсировать поезда

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" готова переориентировать грузоперевозки из портов Азовского моря в случае изменения логистики региона после введения военного положения.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" сообщила о готовности переориентировать грузопотоки на другие морпорты в случае изменения логистики перевозок грузов морскими путями в Азовском регионе после введения военного положения.

Об этом написал на своей странице в сети Facebook исполняющий обязанности председателя правления госкомпании Евгений Кравцов.

"Пассажирские и грузовые поезда будут курсировать согласно графику движения и по всем не запрещенным законодательством маршрутам. В случае изменения логистики перевозки грузов морскими путями, в частности, в Азовском регионе, "Укрзализныця" готова к переориентации грузов на другие порты", - сообщил он.

Кравцов также подчеркнул, что "Укрзализныця" готова к обеспечению функционирования железнодорожного транспорта в условиях военного положения, руководствуясь Конституцией и законами Украины, решениями президента, парламента, правительства, а также приказами центральных органов исполнительной власти и уставом госкомпании.

Как сообщалось, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" сроком 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Решение было принято по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины в ответ на открытую агрессию пограничников Российской Федерации в отношении украинских судов в общей акватории Азовского моря в воскресенье, 25 ноября.