Скачать
Вторник, 27.11.2018
Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ
Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ
В Украине еще один банк признали банкротом
В Украине еще один банк признали банкротом
Хоффенхайм - Шахтер: онлайн трансляция матча
Хоффенхайм - Шахтер: онлайн трансляция матча
Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому
Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому

Военное положение: в УЗ пояснили, как будут курсировать поезда

Военное положение: в УЗ пояснили, как будут курсировать поезда
11:06 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" готова переориентировать грузоперевозки из портов Азовского моря в случае изменения логистики региона после введения военного положения.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" сообщила о готовности переориентировать грузопотоки на другие морпорты в случае изменения логистики перевозок грузов морскими путями в Азовском регионе после введения военного положения.

Об этом написал на своей странице в сети Facebook исполняющий обязанности председателя правления госкомпании Евгений Кравцов.

"Пассажирские и грузовые поезда будут курсировать согласно графику движения и по всем не запрещенным законодательством маршрутам. В случае изменения логистики перевозки грузов морскими путями, в частности, в Азовском регионе, "Укрзализныця" готова к переориентации грузов на другие порты", - сообщил он.

Кравцов также подчеркнул, что "Укрзализныця" готова к обеспечению функционирования железнодорожного транспорта в условиях военного положения, руководствуясь Конституцией и законами Украины, решениями президента, парламента, правительства, а также приказами центральных органов исполнительной власти и уставом госкомпании.

В СНБО уточнили дату и время введения Военного положения

Как сообщалось, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" сроком 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Решение было принято по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины в ответ на открытую агрессию пограничников Российской Федерации в отношении украинских судов в общей акватории Азовского моря в воскресенье, 25 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Азовское море, Укрзализныця, Железная дорога, Поезда, Военное положение, График поездов, УЗ, Евгений Кравцов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине ввели военное положение: названы области
02 Маникюр по знаку Зодиака: модные идеи дизайна ногтей (Фото)
03 Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
04 Невозможно сдержать смех: забавная подборка безнадежно запоротых свадебных снимков
05 Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Подконтрольный РФ &quot;суд&quot; арестовал 12 украинских моряков
Подконтрольный РФ "суд" арестовал 12 украинских моряков
Снегопады, шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Перерасчет пенсий: Когда состоится первый этап
Перерасчет пенсий: Когда состоится первый этап
Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол в день своей свадьбы
Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол в день своей свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь