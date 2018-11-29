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Нафтогаз может отказать Газпрому в транзите газа
Нафтогаз может отказать Газпрому в транзите газа
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Нафтогаз может отказать Газпрому в транзите газа

Нафтогаз может отказать Газпрому в транзите газа
11:04 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: В Нафтогазе допускают, что могут отказаться от долгосрочного контракта с Газпромом на транзит через украинскую ГТС.

Глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допускает отказ российской компании "Газпром" подписывать долгосрочный контракт на транзит через Украину и переход к бронированию мощности на общих условиях. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Газпром" может в принципе не подписывать контракт с украинской стороной. Это будет означать, что в конце 2019 года "Газпром" может прийти к украинскому оператору ГТС, который на тот момент должен быть полностью подготовлен к отделению от группы "Нафтогаз", и просто заказать услуги", - сказал Коболев.

"Это будет значить, что он будет оплачивать тот же тариф, который оплачивают все остальные, на общих условиях. Он может забронировать объем транзита газа, к примеру, на 2020 год, или на полгода, или на месяц, воспользовавшись таким механизмом", - добавил он.

Украина уже три года не покупает газ у России

Как сообщалось, в 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 миллиардов кубометров. Транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров. Действующий транзитный контракт Украины с "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально (до 10-15 миллиардов кубометров в год) сократить транзит своего газа через территорию Украины. Для сохранения транзита после 2019 года "Нафтогаз Украины" и правительство предложили провести выделение ГТС в новое самостоятельное юрлицо и привлечь к ее управлению европейского партнера.

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Газпром, ГТС, Нафтогаз, Транзит газа.
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