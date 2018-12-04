Строительство – только с пандусами: Рада проголосовала за важный закон

Новости Бизнеса: Верховная Рада хочет запретить принимать в эксплуатацию не приспособленные для инвалидов объекты.

Верховная Рада намерена расширить перечень оснований для отказа в выдаче объектам завершенного строительства сертификата органа государственного архитектурно-строительного контроля при приеме в эксплуатацию

Соответствующий законопроект №7370 о внесении изменений в закон о регулировании градостроительной деятельности в первом чтении поддержали 230 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник.

#Рада8 прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності)" #ЗП7370

https://t.co/GfLSAlF3uQ pic.twitter.com/Ur3xyf6piu — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 4 декабря 2018 г.

Согласно законопроекту, при принятии в эксплуатацию завершенных объектов строительства орган государственного архитектурно-строительного контроля должен будет отказать в выдаче сертификата, в том числе и в случае несоответствия объекта стандартам и правилам относительно доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп.

Этот проект закона имеет целью регулировать усиление защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности.

Как пояснили в Минрегионстрое, законопроект предлагает запретить вводить в эксплуатацию новые построенные жилые дома и общественные объекты, если в них не предусмотрены пандусы или иное безбарьерное пространство.

В Кабмине анонсировали уже утвержденные Министерством новые государственные строительные нормы (ГСН) "Инклюзивность зданий и сооружений", который должен вступить в действие уже весной 2019-го.