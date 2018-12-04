Скачать
Вторник, 04.12.2018
ГПУ показала реконструкцию событий в Керченском проливе
ГПУ показала реконструкцию событий в Керченском проливе
&quot;Желтые жилеты&quot;: во Франции приостановят рост налогов до 2019 года
"Желтые жилеты": во Франции приостановят рост налогов до 2019 года
Итоги 17-го тура УПЛ в цифрах и по фактам
Итоги 17-го тура УПЛ в цифрах и по фактам
Что подарить детям на День Святого Николая 2018: лучшие идеи для заботливых родителей
Что подарить детям на День Святого Николая 2018: лучшие идеи

Строительство – только с пандусами: Рада проголосовала за важный закон

Строительство – только с пандусами: Рада проголосовала за важный закон
15:35 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Верховная Рада хочет запретить принимать в эксплуатацию не приспособленные для инвалидов объекты.

Верховная Рада намерена расширить перечень оснований для отказа в выдаче объектам завершенного строительства сертификата органа государственного архитектурно-строительного контроля при приеме в эксплуатацию

Соответствующий законопроект №7370 о внесении изменений в закон о регулировании градостроительной деятельности в первом чтении поддержали 230 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник.

Согласно законопроекту, при принятии в эксплуатацию завершенных объектов строительства орган государственного архитектурно-строительного контроля должен будет отказать в выдаче сертификата, в том числе и в случае несоответствия объекта стандартам и правилам относительно доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп.

Этот проект закона имеет целью регулировать усиление защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности.

Как пояснили в Минрегионстрое, законопроект предлагает запретить вводить в эксплуатацию новые построенные жилые дома и общественные объекты, если в них не предусмотрены пандусы или иное безбарьерное пространство.

В Кабмине анонсировали уже утвержденные Министерством новые государственные строительные нормы (ГСН) "Инклюзивность зданий и сооружений", который должен вступить в действие уже весной 2019-го.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Минрегионстрой, Инклюзивность зданий и сооружений.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день
02 Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Насчитали субсидию: как платить обязательный платеж
04 Туман, гололед и оттепель: в Украине резко изменится погода
05 Маникюр 2019: черно-красные ногтики порадуют вас своей изысканностью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Туман, гололед и оттепель: в Украине резко изменится погода
В Украине резко изменится погода
Как растаможить авто на еврономерах: ответы на самые распространенные вопросы
Как растаможить авто на еврономерах
Аваков: Одесса - криминальная столица
Аваков: Одесса - криминальная столица
Полезные продукты, которые улучшают работу щитовидной железы
Полезные продукты, которые улучшают работу щитовидной железы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь