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"Укрзализныця" назначила новый поезд в новом графике на 2019 год

&quot;Укрзализныця&quot; назначила новый поезд в новом графике на 2019 год
11:04 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" с 9 декабря назначила новый поезд Киев - Лисичанск и продлила маршрут поезда Львов - Киев до Бахмута.

Акционерная компания "Укрзализныця" сформировала новый график движения поездов на 2018/2019 годы, и с 9 декабря назначила новый поезд №20/19 Киев - Лисичанск и продлила маршрут поезда №142/141 Львов - Киев до Бахмута.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

По словам руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова, благодаря поезду №20/19 Киев - Лисичанск, уже в этом году жители Луганской области получат качественное сообщение со столицей Украины. "Мы предложим нашим клиентам качественный поезд из вагонов, которые прошли капитально-восстановительный ремонт, и быстрее почти на 2:00, чем поезд №138 Хмельницкий - Лисичанск, курсирующий через Киев", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Сообщается, что поезд №20/19 Лисичанск - Киев будет отправляться из Лисичанска в 20:28 и прибывать в Киев на следующий день в 8:44. В обратном направлении поезд будет отправляться в 21:54 и прибывать в Лисичанск на следующий день в 9:48.

В обоих направлениях поезд будет делать остановки на станциях Рубежное, Кременная, Сватово, Купянск-Узловой, Харьков-Балашовский и Полтава-Киевская.

Также, по словам Кравцова, "Укрзализныця" благодаря поезду №142/141 Бахмут - Львов восстанавливает прямое железнодорожное сообщение Бахмута и его агломерации со столицей Украины и западом Украины. "Еще год назад мы начали восстанавливать прямые железнодорожные маршруты между западом и востоком нашей страны. Эти новые поезда - уже в этом году продолжение нашего движения к восстановлению качественного и удобного сообщения между этими регионами Украины", - отметил Кравцов.

По данным пресс-службы, поезд №142/141 Бахмут - Львов будет курсировать ежедневно.

"Из Бахмута он будет отправляться в 23:20 и прибывать на сутки во Львов в 4:21, в Киеве поезд будет делать остановку в 13:12. В обратном направлении поезд будет отправляться в 13:10 и прибывать в Бахмут на следующий день в 18:30, в Киеве поезд будет останавливаться в 4:25. Кроме того, предусмотрены остановки на станциях Лиман, Харьков-Пассажирский, Полтава-Киевская, Житомир, Ковель-Пассажирский и другие", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что в новом графике движения пассажирских поездов до Бахмута будет курсировать поезд №96/95 Мариуполь - Бахмут, а в Лисичанск - поезда №140/139 Днепр - Лисичанск, №45/46 Ужгород - Лисичанск и №138/137 Хмельницкий - Лисичанск.

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Также, в пресс-службе напомнили, что с 9 декабря 2018 года начинает действовать новый график движения поездов на территории Украины, стран СНГ, Балтии и Евросоюза.

"В новом графике на 2018/2019 год предусмотрено курсирование по Украине 181 пары пассажирских поездов, из которых 133 пары - поезда, которые будут курсировать круглый год, другие - дополнительные и летние поезда. В целом внутреннее сообщение будет обеспечивать 141 поезд, международное - 40", - говорится в сообщении.

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Укрзализныця, Поезда, УЗ, Евгений Кравцов.
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