Два человека обокрали "Укркосмос" на $8 млн

Новости Бизнеса: НАБУ подозревает двух человек в причинении ущерба "Укркосмосу" на реализации проекта украинского спутника "Лыбидь".

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП уведомили двух лиц об обвинении тех в нанесении ущерба ГП "Укркосмос" на сумму 8 млн 245 тысяч долларов, сообщается в пресс-службе НАБУ.

Внештатный советник гендиректора Государственного космического агенства задержан по ст. 208 УПК Украины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) УК Украины.

Следствие установило, что в течении 2011-2017 годов два подозреваемых организовали вывоз за границу с последующей легализацией 8 млн 245 тысяч долларов, полученных в рамках кредита Экспортного агенства Канады, которые предназначались для строительства ракеты-носителя на ГП "ПО "Южмаш". Из-за таких действий был сорван проект запуска спутника "Лыбидь" - важной составляющей Национальной спутниковой системы связи Украины.

Детективы НАБУ проводят дополнительные следственные действия по установлению других причастных лиц, которые могли нанести ущерб ГП "Укркосмос".

Как сообщалось, в 2009 году Государственное космическое агентство Украины подписало контракт с канадской MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) для создания спутника "Лыбидь". Кредит объемом 254,6 млн долларов предоставило Канадское экспортного агентство (EDS), а запуск спутника планировался на 2012 год, но был неоднократно перенесен по техническим причинам.