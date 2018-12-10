Скачать
Понедельник, 10.12.2018
ЦИК и Совет Европы впервые в истории заключили Меморандум о сотрудничестве
ЦИК и Совет Европы впервые в истории заключили Меморандум о сотрудничестве
Стало известно, зачем облгазы втягивают потребителей в долги
Стало известно, зачем облгазы втягивают потребителей в долги
Усик готов встретиться с Андре Уордом
Усик готов встретиться с Андре Уордом
День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря

"Укрпошта" обещает отключить терминалы ПриватБанка

&quot;Укрпошта&quot; обещает отключить терминалы ПриватБанка
19:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В ПАО "Укрпошта" сообщили об отключении всех терминалов ПриватБанка.

Генеральный директор ПАО "Укрпошта" Игорь Смелянский пообещал отключить терминалы Приватбанка (оба – Киев) в случае, если последний продолжит распространение неправдивой информации о работе компании.

"Уважаемый ПриватБанк! Битва за клиента подчас бывает сурова. Но такие методы в приличном обществе неприемлемы. Поймаем еще раз - завтра все Ваши терминалы в сети "Укрпошты" будут отключены", - заявил он.

Как заявил И.Смелянский, что объявления с текстом "Уважаемые пенсионеры! С 1 января 2019 года, в соответствии с постановлением Кабинета министров, "Укрпочта прекращает доставку пенсий. Просим вас заблаговременно открыть счет для получения пенсий в ПриватБанке" расклеивались на улицах Черновцов.

"Укрпошта" резко увеличила доходы в 2018 году

Как сообщалось, Верховная Рада в госбюджете на 2019 год предусмотрела выделение 500 млн грн на расходы "Укрпочты" по доставке пенсий.

Напомним, ПАО "Укрпошта" пообещало сохранить сеть сельских отделений, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с работниками почты в Житомире в среду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ПриватБанк, Укрпошта, Терминалы ПриватБанка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
02 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
03 Вторая неделя военного положения: что изменилось в стране
04 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.12 - 16.12)
05 Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.12 - 9.12)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели, снегопады и гололед
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели
Запущенный 40 лет назад зонд NASA покинул Солнечную систему
Запущенный 40 лет назад зонд NASA покинул Солнечную систему
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь