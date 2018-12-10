"Укрпошта" обещает отключить терминалы ПриватБанка

Новости Бизнеса: В ПАО "Укрпошта" сообщили об отключении всех терминалов ПриватБанка.

Генеральный директор ПАО "Укрпошта" Игорь Смелянский пообещал отключить терминалы Приватбанка (оба – Киев) в случае, если последний продолжит распространение неправдивой информации о работе компании.

"Уважаемый ПриватБанк! Битва за клиента подчас бывает сурова. Но такие методы в приличном обществе неприемлемы. Поймаем еще раз - завтра все Ваши терминалы в сети "Укрпошты" будут отключены", - заявил он.

Как заявил И.Смелянский, что объявления с текстом "Уважаемые пенсионеры! С 1 января 2019 года, в соответствии с постановлением Кабинета министров, "Укрпочта прекращает доставку пенсий. Просим вас заблаговременно открыть счет для получения пенсий в ПриватБанке" расклеивались на улицах Черновцов.

Как сообщалось, Верховная Рада в госбюджете на 2019 год предусмотрела выделение 500 млн грн на расходы "Укрпочты" по доставке пенсий.

Напомним, ПАО "Укрпошта" пообещало сохранить сеть сельских отделений, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с работниками почты в Житомире в среду.