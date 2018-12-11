"Укрзализныця" назвала один из приоритетов оформления коллективных заявок

Новости Бизнеса: В целом "Укрзализныця" ни разу не отказалась от групповых заявок на перевозку детей.

При обработке заявок на групповые перевозки "Укрзализныця" в первую очередь отдает приоритет перевозке детей. Об этом сказал директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок АО "Укрзализныця" Александр Красноштан.

"Для "Укрзализныци" перевозка групп детей - приоритетная миссия, к которой относимся с полной ответственностью, как в вопросе первоочередного оформления билетов, так и в вопросах предоставления вагонов соответствующего качества", - отметил Красноштан.

По его словам, по состоянию на 11 декабря 2018 "Укрзализныця" уже удовлетворила 1227 заявок на 56 тыс. мест для перевозки детей. Это значительно больше показателя прошлого года, когда было 423 заявки на перевозку 16 тыс. детей, подчеркнул он.

Красноштан отметил, что в случае, если по объективным причинам "Укрзализныця" не может выполнить заявку из-за нехватки мест, перевозчик всегда предложит альтернативный вариант, например, выезд в другую дату, или назначит дополнительный поезд.

Он также сообщил, что сейчас осталось обработать 44 заявки на перевозку групп детей. Это будет сделано в ближайшее время.

В частности, Красноштан заверил, что билеты получит также группа детей, которая отправляется в начале января в Яремчу. "На данный момент нет никаких поводов для волнений со стороны организаторов этой поездки. Эта заявка будет обязательно удовлетворена, как и все остальные", - добавил он.

Красноштан призвал организаторов отдыха детей при возникновении каких-либо вопросов сообщать на горячую линию "Укрзализныци" по тел. 0800-503-111. Как сообщалось, сейчас "Укрзализныця" проводит работу по назначению дополнительных поездов - они появляются каждый день. В этом году их будет 30, и ими ежедневно будет перевозиться более 20 тыс. пассажиров.