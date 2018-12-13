На Хмельницкой АЭС отключили еще один энергоблок

Новости Бизнеса: Хмельницкая АЭС отключила 2-й энергоблок из-за срабатывания защиты, а первый энергоблок с 25 ноября находится на ремонте.

Отключение от сети энергоблока №2 Хмельницкой АЭС произошло в 6:33 четверга из-за срабатывания защиты от внутреннего повреждения генератора.

"Создана комиссия по расследованию происшествия. Радиационная обстановка на площадке Хмельницкой АЭС без изменений, физическая защита находится в штатном режиме", – сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Ведомство указывает, что блок работал на мощности 1010 МВт, после отключения была осуществлена его разгрузка в соответствии с проектным алгоритмом.

ХАЭС на своем сайте уточняет, что отключение от энергосети произошло из-за повреждения трансформатора возбуждения фазы B.

Станция добавила, что по состоянию на 9:00 реакторная установка блока №2 работает на 19% номинальной мощности, а на 1-м энергоблоке 19-е сутки продолжаются ремонтные работы.

Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в городе Нетишин.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт. До отключения энергоблока ХАЭС-2 от сети в работе пребывало 12 из 15 энергоблоков.