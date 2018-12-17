Приватизация АБ "Укргазбанк": НБУ ожидает активации

Новости Бизнеса: НБУ рассчитывает, что после новогодних праздников "Укргазбанк" активизируется.

В Национальном банке рассчитывают, что после новогодних праздников работа по приватизации АБ "Укргазбанк" активизируется и со временем состоится вхождение в капитал банка международных стратегических инвесторов. Об этом во время "Представления отчета о финансовой стабильности" сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

"Что касается "Ощадбанку" и ПриватБанка - это (вхождение в капитал международных стратегических инвесторов - ред.) планировалось не в 2018 году. Там ведется определенная работа, и следует помнить, что принятие закона о корпоративном управлении в государственных банках было бы препятствием тому, что наши международные партнеры продолжили бы рассматривать вопрос о вхождении в капитал. Что касается Укргазбанка, то там работа ведется. Наверное, что до конца этого года это уже невозможно будет сделать, но надеюсь, что в следующем году сразу после всех праздников работа активизируется, и мы дождемся наконец этого (вхождения в капитал международных стратегических инвесторов - ред.)", - сказала Рожкова.

Как ранее сообщалось, в Министерстве финансов Украины ожидают, что приватизация АБ "Укргазбанк" и ПАО КБ "ПриватБанк" состоится в срок до 2020 и 2022 годов соответственно, путем продажи международным стратегическим инвесторам или путем первичного публичного размещения акций (IPO).

Государство будет искать возможность для реализации миноритарного пакета акций АБ "Укргазбанк" международному финансовому учреждению в ближайшей перспективе.

Вместе с тем, менеджмент "Ощадбанку" работает в направлении сотрудничества с международными финансовыми организациями, в частности с ЕБРР.