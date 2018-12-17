АМКУ анонсировал продолжение заседания по вопросу монополии ДТЭК на рынке угля

Во вторник, 18 декабря, Антимонопольный Комитет Украины продолжит заседание по делу монополии ДТЭК на рынке угля. Решение АМКУ повлияет на формирование тарифов на электроэнергию.
Об этом написал в Facebook эксперт по энергетике Андрей Герус.
"Завтра 18 декабря в 10.00 состоится продолжение заседания Антимонопольного Комитета Украины по делу монополии ДТЭК. Это будет третье заседание и завтра может быть решение АМКУ. Борьба с Роттердам + это борьба со следствием. Причиной является монополизация рынка. Мы считаем, что ДТЭК Ахметова является монополистом , прежде всего, на рынке угля - он контролирует 85% всего украинского угля. Такая монополизация приводит к завышению цены угля (Роттердам +) и, как следствие, к завышению тарифов угольных электростанций. ДТЭК владеет 80% всех угольных электростанций", - отметил Герус.
По словам эксперта, есть основания полагать, что на рынке угля происходит заговор (согласованные антиконкурентные действия).
"Если АМКУ увидит и признает заговор, то может взыскать штраф до 10% от выручки группы связанных компаний. Это предусмотрено статьями 50-52 Закона Украины "О защите экономической конкуренции". Выручка группы компаний ДТЭК в 2018 году составит около 150 млрд грн, следовательно, штраф может быть до 15 млрд грн. Формально законодательство даже позволяет налагать штраф 10% от выручки всех связанных компаний, а выручка всех компаний группы СКМ составляет более 500 млрд грн, а следовательно, потенциально возможный (но малореальный) штраф - до 50 млрд грн" , - подчеркнул он.
При этом, уточнил Герус, официальное признание монопольного положения не означает, что монополист обязан продать, вернуть, подарить или остановить работу каких-то своих предприятий.
"Итак, завтра де-факто определится, умеренно или сильно будут расти тарифы на электроэнергию в будущем. Умеренно много будут зарабатывать на вас энергетические монополии", - подчеркнул эксперт.
Как сообщалось 14 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение повысить тариф на электроэнергию для оптовых потребителей на 2% с 1 января 2019 года, тарифы для населения остались неизменными.