Укрзализныця планирует до 15 января найти поставщика продуктов

Новости Бизнеса: Укрзализныця в конкурсной программе ищет поставщика продуктов для поездов дальнего следования.

Укрзализныця объявляет конкурс на определение поставщика продуктов питания для реализации в поездах дальнего следования.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"С целью обеспечения для пассажиров самых лучших стандартов сервиса, АО "Укрзализныця" объявляет проведение открытого и прозрачного конкурса на определение единственного поставщика продуктов питания, которые будут реализовываться для пассажиров поездов дальнего следования", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныци" подчеркнули, что главным критерием выбора поставщика будет высокое качество его продукции.

Прием конкурсной документации и натуральных образцов продукции от потенциальных поставщиков продлится до 15 января 2019 года.

В перечне продуктов, которые будут реализовываться в поездах дальнего следования, - чай в одноразовых пакетиках, кофе растворимый и натуральный, сливки, печенье галетное и песочное, вафли, круассаны, шоколадные батончики, чипсы, сухарики, арахис, пакетированная каша, сок, вода сладкая и минеральная, сахар и сухие и влажные салфетки.