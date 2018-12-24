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Понедельник, 24.12.2018
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СМИ: Facebook намерен создать собственную криптовалюту

СМИ: Facebook намерен создать собственную криптовалюту
06:34 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса: Стратегия еще разрабатывается, и запуск судя по всему будет осуществлен не скоро.

Facebook разрабатывает криптовалюту, которая позволит осуществлять платежи в мессенджере WhatsApp.

 Об этом сообщает Bloomberg.

 Источники агентства рассказали, что цифровую валюту под названием stablecoin планируют привязать к доллару США для минимизации волатильности. 

Facebook давно планировала освоить сферу финансовых услуг. В 2014 году компания наняла бывшего президента PayPal Дэвида Маркуса для работы над приложением Messenger. В мае текущего года он занялся блокчейн-проектом в Facebook, однако подробности публично не разглашали.

Планы по криптовалюте в WhatsApp ориентированы в первую очередь на Индию, где насчитывается более 200 миллионов пользователей мессенджера. Страна также является мировым лидером по количеству денежных переводов - по данным Всемирного банка, в 2017 году в страну отправили 69 миллиардов долларов.

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Facebook, WhatsApp, Криптовалюта, stablecoin.
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