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Приватбанк показал прибыль в 9 миллиардов

Приватбанк показал прибыль в 9 миллиардов
13:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Крупнейший государственный Приватбанк в отчетности за январь-ноябрь показал чистую прибыль в 9,03 млрд грн.

По итогам января-ноября Приватбанк задекларировал прибыль в размере 9,03 млрд гривень. Об этом сообщает FinBalance со ссылкой на отчет банка.

Ранее заместитель председателя правления Приватбанка Галина Пахачук отметила, что около половины процентного дохода банка генерируют гособлигации, полученные в ходе докапитализации, - 8,7 млрд гривень с начала года (купонные платежи Минфина по ОВГЗ).

По ее словам, еще 1 млрд гривень банк получил от краткосрочных гособлигаций, в которые вложился самостоятельно. Комиссионные доходы банка - 13 млрд гривень.

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Пахачук заявляла, что Приватбанк в 2018 году получит как минимум 5 млрд гривень чистой прибыли и закладывает такой показатель как минимальный в проект финансового плана на 2019 год.

Она отметила, что Приватбанк не нуждается в докапитализации государством - "все дополнительные риски мы способны покрыть за счет своей прибыли".

Согласно отчетности Приватбанка, на 01 декабря 2018 года его показатель достаточности регулятивного капитала составил 18,25% (требование НБУ - не менее 10%).

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ПриватБанк, Декларации, Прибыль Приватбанка.
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