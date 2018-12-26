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"Нова Пошта" подписала контракт с IKEA

&quot;Нова Пошта&quot; подписала контракт с IKEA
16:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Группа "Нова Пошта" подписала пятилетний контракт со шведской компанией IKEA.

Компания "НП Логистик", входящая в группу компаний "Нова Пошта", подписала договор о предоставлении логистических услуг шведскому ритейлеру мебели и товаров для дома IKEA, планирующему в 2019 году открыть первый магазин в Украине.

Как сообщила пресс-служба "Новой Пошты" в среду, компания, в том числе, будет предоставлять услуги хранения и комплектации заказов для первого магазина городского формата (сity store) в Киеве.

"Мы рады, что нас выбрала такая компания как IKEA. Это позволит объединить первоклассные стандарты фулфилмента и доставки с мебельным ритейлом", - цитируется в сообщении совладелец "Новой Пошты" Вячеслав Климов.

"НП Логистик" специализируется на фулфилменте: хранении товаров на складах, комплектации и отправке интернет-заказов получателю.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году.

Стратегию розничного бизнеса IKEA в Украине, а также Хорватии, Сербии, Румынии и Словении, реализует IKEA Юго-Восточная Европа, которая является частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.).

IKEA Group ­ крупнейший в мире ритейлер товаров для дома с 367 фирменными магазинами на 30 рынках.

"Нова Пошта" основана в 2001 году. В группу компаний входят украинские и зарубежные компании, в том числе: "Нова Пошта", "НП Логистик", "ПОСТ ФИНАНС" и "Нова Пошта Интернешнл". Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, автопарк превышает 3,600 тыс. автомобилей. В 2017 году доставлено более 145 млн отправлений.

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Перевозки, IKEA, Логистика, Нова Пошта.
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