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Правительство без обсуждения утвердило финплан для ГП "Антонов"

Правительство без обсуждения утвердило финплан для ГП &quot;Антонов&quot;
14:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Правительство Украины утвердило финансовый план для ГП "Антонов" на 2018г.

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план на 2018 год входящего в госконцерн "Укроборонпром" ГП "Антонов" (Киев).

Проект соответствующего распоряжения Кабинета министров одобрен на его заседании в среду по процедуре без обсуждения.

Согласно имеющемуся в распоряжении проекту документа, утвержденный финплан предусматривает ожидаемый чистый доход предприятия по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) в 2018 году в размере 6 млрд 085,7 млн грн. Ожидаемая чистая прибыль оценивается в 794,3 млн грн.

По итогам работы в 2017 году ГП "Антонов" увеличило чистую прибыль по УСБУ в 1,9 раза в сравнении с 2016 годом - до 330,22 млн грн, его чистый доход по итогам года возрос на 66,4% - до 6 млрд 052 млн грн.

По итогам работы в январе-сентябре 2018 года предприятие увеличило чистую прибыль по УСБУ в 29,5 раз в сравнении с аналогичным периодом 2017 года - до 848,21 млн грн, его чистый доход по итогам девяти месяцев 2018 года возрос на 44,68% - до 5 млрд 406,98 млн грн.

ГП "Антонов" – ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие сотрудничает более чем с 75 странами мира.

По решению правительства с апреля 2015 года ГП "Антонов" входит в состав госконцерна "Укроборонпром" и выступает ведущим предприятием авиационного кластера госконцерна. В мае 2017 года Кабинет министров поддержал предложение "Укроборонпрома" о преобразовании ГП "Антонов" в публичное акционерное общество, 100% акций которых принадлежит государству.

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Структурное подразделение ГП "Антонов" - авиакомпания "Авиалинии Антонова", один из ведущих мировых операторов тяжелого транспортного Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, с 2006 года предоставляет услуги в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) по обеспечению стратегических перевозок в интересах альянса и ЕС.

На сегодня флот "Авиалиний Антонова" включает: Ан-22 "Антей" грузоподъемностью 60 тонн, семь самолетов Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, супертранспортник Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн.

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Все по теме:

Кабмин, Укроборонпром, ГП "Антонов", Финансовый план.
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