"Нафтогаз" договорился с ранее "замерзающей" Смелой

Новости Бизнеса: Нафтогаз и КП «Смелакоммунтеплоэнерго» пришли к соглашению для обеспечения Смелы горячей водой и теплом.

НАК «Нафтогаз Украины» сегодня, 27 декабря, заключила договор и подтвердила номинации на газ КП «Смелакоммунтеплоэнерго», которое сейчас обеспечивает теплом и горячей водой город Смела Черкасской области.

Об этом сообщает Департамент по корпоративным коммуникациям Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

«Ситуация в Смеле наконец урегулирована и вошла в правовое русло. Так могло быть уже давно, если бы местные власти ни старались заработать на этой ситуации краткосрочные политические дивиденды, создавая неудобства для людей. Закон - есть закон, обойти его не удастся. Во избежание подобных ситуаций в будущем призываем местные власти ответственно относиться к использованию имущества громады и добросовестно платить за потребленный газ », - отметил первый заместитель председателя правления Нафтогаза Сергей Перелома.

В НАК отметили, что предоставление номинаций на декабрь и январь стало возможным после выполнения местной властью Смелы и КП «Смелакоммунтеплоэнерго» требований статьи 22 Закона Украины «О теплоснабжении» - принятие долгов предыдущего теплоснабженца ООО «Смела Энергоинвест» перед Нафтогазом.