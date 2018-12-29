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Новые директора Tesla: Названы имена

Новые директора Tesla: Названы имена
14:39 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса: Tesla обновила совет директоров после скандала с Маском.

Tesla после скандальных твитов основателя компании Илона Маска и потери им должности главы совета директоров назвала 2 новых независимых директоров. Компания сделала это в рамках соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Об этом сообщает AFP.

В состав совета директоров Tesla ввели основателя компании Oracle Ларри Эллисона и глобального директора сети Walgreens Кэтлин Уилсон-Томпсон.

Отмечается, что Эллисон и Уилсон-Томпсон начинают действовать в составе совета немедленно.

Напомним, комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя Tesla Илона Маска в мошенничестве - регуляторы утверждали, что он ввел инвесторов в заблуждение, когда сообщил о возможном выводе компании с биржи и заявил о поддержке выкупа акций со стороны инвестора, которого он нашел.

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Tesla, Ларри Эллисон, Илон Маск, Кэтлин Уилсон-Томпсон.
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