Новые директора Tesla: Названы имена

Новости Бизнеса: Tesla обновила совет директоров после скандала с Маском.

Tesla после скандальных твитов основателя компании Илона Маска и потери им должности главы совета директоров назвала 2 новых независимых директоров. Компания сделала это в рамках соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Об этом сообщает AFP.

В состав совета директоров Tesla ввели основателя компании Oracle Ларри Эллисона и глобального директора сети Walgreens Кэтлин Уилсон-Томпсон.

Отмечается, что Эллисон и Уилсон-Томпсон начинают действовать в составе совета немедленно.

Напомним, комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя Tesla Илона Маска в мошенничестве - регуляторы утверждали, что он ввел инвесторов в заблуждение, когда сообщил о возможном выводе компании с биржи и заявил о поддержке выкупа акций со стороны инвестора, которого он нашел.