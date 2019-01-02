Кравцова собираются назначить полноценным главой Укрзализныци

Новости Бизнеса: Набсовет "Укрзализници" предлагает утвердить Кравцова в должности главы правления.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" предлагает утвердить в должности главы правления компании сроком на три года Евгения Кравцова, который в настоящее время исполняет эти обязанности, сообщает "Украинская правда".

По ее информации, набсовет "Укрзализныци" не проводил конкурс на избрание главы правления, а утвердил решения и подготовил распоряжение о назначении на данную должность Е.Кравцова, что соответствует уставу компании. Документ также предполагает увольнение Е.Кравцова с должности члена правления "Укрзализныци".

Главой набсовета "Укрзализныци" является Шевки Аджунер.