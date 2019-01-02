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Кабельный провайдер прекратил трансляцию скандального NewsOne

Кабельный провайдер прекратил трансляцию скандального NewsOne
19:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Провайдер "Ланет" прекратил трансляцию NewsOne в связи с нарушением последним законов Украины.

Кабельный провайдер "Ланет" (Киев) с 1 января 2019 года прекратил трансляцию телеканала NewsOne в кабельных пакетах и онлайн-телевидении. Канал просит руководство Национального совета по вопросам телевидения и радиовещанию проверить эту компанию на предмет соблюдения украинского законодательства и применить санкции.

Как сообщается на сайте телеканала NewsOne, свое решение провайдер аргументировал прекращением действия договора на ретрансляцию. На телеканале опровергают эту информацию, отметив, что договор с провайдером подписан до 31 декабря 2019 года включительно.

Кроме того, провайдер обвиняет NewsOne в нарушении законодательства, ссылаясь на решения Нацсовета относительно внеплановых проверок и предупреждений.

В свою очередь, телеканал обратился к главе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещанию Юрию Артеменко с просьбой проверить компанию "Мережа Ланет" на предмет соблюдения украинского законодательства и применить к ней санкции, предусмотренные статьей 72 закона Украины "О телевидении и радиовещании".

На телеканале заявляют, что своими действиями "Ланет" нарушил украинские законы, а также сам договор с компанией "Новини 24 години", которая владеет NewsOne. В частности, действие заключенного соглашения заканчивается только через год – 31 декабря 2019 года. До этого времени "провайдер не имеет права без официально оформленного соглашения абонента вносить изменения в характеристики программной услуги".

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НКРСИ, Ланет, Newsone.
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