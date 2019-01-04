ГП "Антонов" продолжит предоставлять "Руслан" для нужд НАТО и ЕС

Новости Бизнеса: ГП "Антонов" и НАТО переподписали контракт и продолжат сотрудничество по программе SALIS.

НАТО и Украина подписали новый контракт в рамках программы Strategic Airlift Interim Solution (SALIS), который предполагает продолжение сотрудничества по грузовым авиаперевозкам в интересах Альянса и стран ЕС.

Согласно сообщению пресс-службы ГП «Антонов», контракт с SALIS на использование самолетов Ан-124-100 «Руслан» компании «Авиалинии Антонова» продлен еще на 3 года до 31 декабря 2021 года.

"В соответствии с контрактными обязательствами, начиная с 01 января 2019 года ГП "Антонов" предоставляет два самолета Ан-24-100 "Руслан" на постоянной основе для выполнения авиаперевозок в интересах участников программы SALIS", - уточнили в пресс-службе.

ГП «Антонов» - важнейший в Украине разработчик и производитель авиатехники, с 2015 года входит в госконцерн «Укроборонпром».

«Авиалинии Антонова» - подразделение ГП «Антонов», является ведущим мировым оператором тяжелого транспортного Ан 124-100 «Руслан», который способен поднять 150 тонн груза. С 2006 года выполняет задания в рамках программы SALIS.