Скачать
Пятница, 04.01.2019
Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
В Рождество Украина будет самой холодной страной в Европе
Епифаний: В Украине будет в дальнейшем существовать Русская православная церковь
Епифаний: В Украине будет в дальнейшем существовать РПЦ
Роналду - лучший футболист 2018 года по версии Globe Soccer Awards
Роналду - лучший футболист 2018 года по версии Globe Soccer Awards
Смс с Рождеством Христовым 2019: короткие поздравления
Смс с Рождеством Христовым 2019: короткие поздравления

ГП "Антонов" продолжит предоставлять "Руслан" для нужд НАТО и ЕС

ГП &quot;Антонов&quot; продолжит предоставлять &quot;Руслан&quot; для нужд НАТО и ЕС
10:05 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: ГП "Антонов" и НАТО переподписали контракт и продолжат сотрудничество по программе SALIS.

НАТО и Украина подписали новый контракт в рамках программы Strategic Airlift Interim Solution (SALIS), который предполагает продолжение сотрудничества по грузовым авиаперевозкам в интересах Альянса и стран ЕС.

Согласно сообщению пресс-службы ГП «Антонов», контракт с SALIS на использование самолетов Ан-124-100 «Руслан» компании «Авиалинии Антонова» продлен еще на 3 года до 31 декабря 2021 года.

"В соответствии с контрактными обязательствами, начиная с 01 января 2019 года ГП "Антонов" предоставляет два самолета Ан-24-100 "Руслан" на постоянной основе для выполнения авиаперевозок в интересах участников программы SALIS", - уточнили в пресс-службе.

ГП "Антонов" просит Авакова лично разобраться с избиением авиаконструктора

ГП «Антонов» - важнейший в Украине разработчик и производитель авиатехники, с 2015 года входит в госконцерн «Укроборонпром».

«Авиалинии Антонова» - подразделение ГП «Антонов», является ведущим мировым оператором тяжелого транспортного Ан 124-100 «Руслан», который способен поднять 150 тонн груза. С 2006 года выполняет задания в рамках программы SALIS.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, НАТО, ГП "Антонов", SALIS.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 4 января 2019: все знаки Зодиака
02 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль: события матча
03 СБУ расследует попытку захвата власти в Украине
04 Группа KAZKA побила очередной рекорд по просмотрам в YouTube
05 Медики рассказали, зачем мужчинам нужно регулярно есть бананы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко показал свой 2018 год в фото
Порошенко показал свой 2018 год в фото
Палата представителей США приняла проект бюджета
Палата представителей США приняла проект бюджета
СБУ расследует попытку захвата власти в Украине
СБУ расследует попытку захвата власти в Украине
Рецепт дня: куриный рулет &quot;Рождественский&quot;
Рецепт дня: куриный рулет "Рождественский"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь