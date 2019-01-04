"Укртрансгаз" назвал крупнейших должников за услуги транспортировки газа

Новости Бизнеса: В Укртрансгазе назвали крупнейших должников за услуги транспортировки газа.

Задолженность за услуги транспортировки природного газа КП "Киевтеплоэнерго" в ноябре 2018 года выросла на 99 млн или 430% в категории ТКЭ и составляет 134 млн грн.

Об этом пишет пресс-служба АО "Укртрансгаз".

"С начала отопительного сезона задолженность за услуги транспортировки природного газа выросла на 22% с 1,88 млрд грн до 2,3 млрд грн, по состоянию на конец ноября 2018 года. Среди лидеров по накоплению долга – КП "Киевтеплоэнерго". В ноябре долг этого потребителя вырос на 99 млн или 430% в категории ТКЭ. Общая задолженность Киевтеплоэнерго составляет 134 млн грн", - говорится в сообщении.

Рядом с КП "Киевтеплоэнерго", среди лидеров по накоплению долга – КП "Харьковские тепловые сети", которое задолжало еще 46 млн грн в ноябре, а также ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" с 29 млн грн и концерн "МТМ" с 13 млн грн ростом долга.

Почти не изменилось состоянии задолженности крупнейшего исторического должника – ПАО "Киевэнерго", которое суммарно задолжало АО "Укртрансгаз" 498 млн за услуги транспортировки газа.

В общем, категория ТКЭ и ТЭЦ показала наиболее негативную динамику в октябре – суммарный долг предприятий вырос на более 276 млн грн и составляет 1,23 млрд грн.

Также на 114 млн грн выросла задолженность операторов газораспределительных систем и региональных газосбытовых предприятий за услуги транспортировки газа для населения и составляет 367 млн грн.