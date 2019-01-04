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Торговая война США и Китая: Apple ожидает падения прибыли

Торговая война США и Китая: Apple ожидает падения прибыли
19:10 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса: Apple ожидает падения доходов из-за торговой войны США и Китая.

По итогам первого квартала 2019 года Apple планирует получить 84 млрд долларов дохода, что почти на 5 млрд меньше, чем ожидалось ранее.

Об этом говорится в письме главы компании Тима Кука к инвесторам.

Снижение прогноза Кук связывает с ухудшением отношений между Китаем и США и ослаблением экономики Поднебесной.

По словам руководителя компании, снижение темпов продаж наблюдается и на других рынках.

"Хотя мы ожидали некоторых вызовов на ключевых развивающихся рынках, мы не предполагали масштабов экономического замедления, особенно в Китае", - написал он.

"Если посмотреть на наши результаты, то отставание от прогнозов на более 100% по iPhone, Mac и iPad главным образом приходится на Китай", - заявил Кук.

После публикации письма акции Apple на бирже NASDAQ опустились на 8,24% и торговались на отметке 144,9 доллара.

В последний раз такая ситуация была почти два года назад.

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Китай, США, Apple, Торговая война.
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