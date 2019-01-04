ДТЭК планирует купить две компании

Новости Бизнеса: ДТЭК намерен купить "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго".

Группа ДТЭК планирует сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго", - информирует официальный сайт ДТЕК.

Как сообщается, 3 января 2019 года ООО "ДТЭК Нефтегаз" (Украина) и NGR B.V. (Нидерланды) заключили договора купли-продажи акций данных компаний.

Договора заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов. "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго" являются операторами системы распределения в Одесской и Киевской областях и не осуществляют деятельность по поставке электроэнергии.

Деятельность операторов системы распределения полностью регулируется НКРЭКУ. В сегменте распределения электроэнергии группа ДТЭК работает в Киеве, Днепропетровской области и подконтрольной Украине территории Донецкой области. Компания обслуживает 3,5 млн домохозяйств и 90 тыс. предприятий.

Согласно данным НКРЭКУ, в 2017 году потери электроэнергии в сетях "Одессаоблэнерго" (13,7%) и "Киевоблэнерго" (17%) были гораздо выше, чем в распределительных компаниях "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Днепровские электросети" (7% и 4,6% соответственно).

Как сообщается на сайте операционного холдинга "ДТЭК сети", занимающегося распределением электроэнергии, в 2018 году утвержденная инвестпрограмма предприятий холдинга превысила 1,2 млрд грн.