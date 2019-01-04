Скачать
Пятница, 04.01.2019
Томос об автокефалии ПЦУ продемонтрируют на Рождество
Томос об автокефалии ПЦУ продемонтрируют на Рождество
Вселенский патриарх призвал православных патриархов поддержать автокефалию ПЦУ
Варфоломей призвал патриархов поддержать автокефалию ПЦУ
Барселона утаила реальную сумму трансфера Паулиньо
Барселона утаила реальную сумму трансфера Паулиньо
Рождественский Сочельник: что нельзя делать накануне Рождества
Рождественский Сочельник: что нельзя делать накануне Рождества

ДТЭК планирует купить две компании

ДТЭК планирует купить две компании
20:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: ДТЭК намерен купить "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго".

Группа ДТЭК планирует сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго", - информирует официальный сайт ДТЕК.

Как сообщается, 3 января 2019 года ООО "ДТЭК Нефтегаз" (Украина) и NGR B.V. (Нидерланды) заключили договора купли-продажи акций данных компаний.

Договора заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов. "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго" являются операторами системы распределения в Одесской и Киевской областях и не осуществляют деятельность по поставке электроэнергии.

Деятельность операторов системы распределения полностью регулируется НКРЭКУ. В сегменте распределения электроэнергии группа ДТЭК работает в Киеве, Днепропетровской области и подконтрольной Украине территории Донецкой области. Компания обслуживает 3,5 млн домохозяйств и 90 тыс. предприятий.

Согласно данным НКРЭКУ, в 2017 году потери электроэнергии в сетях "Одессаоблэнерго" (13,7%) и "Киевоблэнерго" (17%) были гораздо выше, чем в распределительных компаниях "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Днепровские электросети" (7% и 4,6% соответственно).

Как сообщается на сайте операционного холдинга "ДТЭК сети", занимающегося распределением электроэнергии, в 2018 году утвержденная инвестпрограмма предприятий холдинга превысила 1,2 млрд грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТЭК, Киевоблэнерго, Одессаоблэнерго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 4 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
03 Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
04 СБУ расследует попытку захвата власти в Украине
05 Рождество 2019 - что нельзя делать 7 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Польши: &quot;Северный поток-2&quot; убивает Украину
Глава МИД Польши: "Северный поток-2" убивает Украину
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
В Рождество Украина будет самой холодной страной в Европе
Рождество 2019: аутентичные колядки для детишек на украинском языке
Рождество 2019: аутентичные колядки для детишек на украинском языке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь