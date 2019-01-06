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"Укрзализныця" подсчитала, сколько пассажиров перевезла в 2018 году

&quot;Укрзализныця&quot; подсчитала, сколько пассажиров перевезла в 2018 году
15:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что за прошедший 2018 год в дальнем сообщении было перевезено 55,9 млн пассажиров.

В 2018 году "Укрзализныця" перевезла в дальнем сообщении 55,9 млн пассажиров, что почти на 4 млн больше показателя предыдущего года. Об этом сообщил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

По его словам, увеличить объемы перевозок пассажиров железнодорожникам удалось несмотря на уменьшение количества вагонов.

"Нам пока удается ежегодно увеличивать количество перевезенных пассажиров. Многие поезда после ночного рейса мы задействовали как дневные. А потом - снова в ночную поездку", - сказал глава компании.

"Прежде всего это касается периода пиковых перевозок, длительных выходных. Так, только на эти новогодне-рождественские праздники мы назначили около 40 дополнительных поездов, выполняющих более 300 рейсов", - отметил Кравцов.

Напомним, монополист в сфере железнодорожных перевозок в Украине "Укразализныця" запускает с 18 января новый поезд №205\206 маршрутом Покровск — Харьков. Этот поезд соединит Донбасс с Харьковом, а график разработан для удобства пересадки на поезда в другие крупные города Украины.

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Укрзализныця, Количество, 2018 год, Перевезенных, Пассажиров.
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