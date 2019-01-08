Tesla начала строительство первого завода за пределами США

Новости Бизнеса: Tesla построит первую фабрику в Шанхае, и это первый завод по сборке за пределами США.

7 января в Шанхае прошла официальная церемония старта строительства фабрики Tesla. Это будет первый завод Tesla за пределами США, пишет CNBC.

Создание фабрики по сбору Tesla в Шанхае значительно снизит затраты компании на транспортировку электрокаров в Китай, а также позволит отказаться от таможенных выплат. Кроме того, стоимость рабочей силы в Китае значительно ниже, чем в США.

На китайской фабрике будут собираться «эконом-версии» Model 3 и Model Y. Планируется, что первые электрокары китайского производства появятся уже до конца 2019 года. Мощность фабрики — до 3 тыс. Model 3 в неделю. В дальнейшем Tesla планирует увеличить производительность до 500 тыс. автомобилей в год.

Издание отмечает, что Китай является одним из основных рынков для Tesla, несмотря на наличие в стране собственных производителей электрокаров.