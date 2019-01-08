Amazon обошел конкурентов по капитализации и вновь стал самой дорогой компанией

Новости Бизнеса: Amazon снова стала самой дорогой компанией в мире

Американская компания Amazon, которая специализируется на продаже товаров через Интернет, обогнала конкурентов по капитализации.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Таким образом Amazon стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией в 797 млрд долларов, обогнав Microsoft (784 млрд долларов) и Alphabet (740 млрд долларов).

Напомним, накануне Франция, Австрия и Швейцария ввели в дополнение к запланированному общего европейского, национальный налог на крупные компании, работающие в сфере интернета и технологий, такие как Facebook и Amazon.