"Укравтодор" отчитался о ликвидации ям на дорогах за 2018 год

Новости Бизнеса: "Укравтодор" в 2018 году ликвидировал ямы на 18 тыс. км украинских дорог.

Дорожники в 2018 году ликвидировали около 4,69 млн. кв. м ям и выбоин на около 18 тыс. км автомобильных дорог государственного значения Украины.

«В 2018 году на дорогах государственного значения были ликвидированы ямы - 4685934 кв. м, что обеспечило проезд почти на 18 тыс. км», - сказано в ответе Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») на запрос.

В «Укравтодоре» подчеркивают, что, учитывая большое количество ям на дорогах государственного значения, полностью отказаться от выполнения аварийного (ямочного) ремонта пока невозможно.

«Еще несколько лет такой ремонт будет необходимостью, ведь это вынужденная мера для обеспечения проезда на дорогах. За годы реализации 5-летней программы развития дорог масштабы аварийного ремонта существенно уменьшатся», - подчеркивается в сообщении.

По данным «Укравтодора», в текущем году на эксплуатацию дорог госзначения предусмотрено выделить 5,9 млрд грн, часть из которых будет направлена на ликвидацию ям на дорогах.

Как сообщалось, по данным ”Укравтодора”, на строительство, реконструкцию и ремонт дорог госзначения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 34,4 млрд грн на дороги госзначения, которая заложена в Дорожном фонде. В целом на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.